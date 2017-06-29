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В Пензенской области детские лагеря работают в штатном режиме

29 июня в 17:59 264 просмотра
, посвященное обсуждению летней оздоровительной кампании-2017, прошло под председательством уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

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Всероссийское селекторное совещание, посвященное обсуждению летней оздоровительной кампании-2017, прошло под председательством уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

«Самым важным девизом летней кампании должны стать слова «Безопасность и доступность», а результатом реализации этих принципов — здоровые и отдохнувшие дети/ Назначено ответственное ведомство — Минобразования, разработан проект распоряжения правительства РФ, касающийся основ регулирования и контроля организации отдыха и оздоровления детей», — отметила Анна Кузнецова.

Более 40 тысяч лагерей различных типов принимает детей этим летом. Ни одного серьезного нарушения, связанного с безопасностью, не зафиксировано, сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

Анна Кузнецова подчеркнула, что в регионах необходимо уделять больше внимания информированию родителей школьников о нюансах оздоровительной кампании.

«Информация об организациях, имеющих право работать с детьми, должна быть опубликована на правительственных сайтах регионов, должна быть обратная связь, чтобы дети и родители могли оставлять информацию. Если полученные данные дают повод для беспокойства — нужно оперативно реагировать», — констатировала депутат Государственной Думы Ирина Яровая.

Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов отметил, что в регионе онлайн-связь между родителями детей и ответственными за организацию летнего отдыха чиновниками организована на сайте министерства образования, где работает «прямая линия».

«Это очень удобный для обращения формат, информация принимается в круглосуточном режиме», — подчеркнула уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

«Работа идет в штатном режиме, летние лагеря проходят плановые проверки, в которые я лично выезжал с представителями надзорных органов, серьезных ЧП и нареканий со стороны отдыхающих не зафиксировано, — добавил Олег Ягов. — Что касается реестра организаций, организующих детский отдых — в регионе он сформирован. В Пензенской области не работает ни одного официально не зарегистрированного лагеря, мы этот вопрос жестко контролируем».

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/06/29/17020672

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