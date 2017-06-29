Участники форума в Кузнецке внесли предложения по развитию города (видео)

«Малая родина — большие возможности» — молодежный форум с таким названием прошел в Кузнецке Пензенской области. Его участники обсудили перспективы развития города в различных сферах. Кроме того, студенты средних специальных учебных заведений и старшеклассники смогли пообщаться с чиновниками и депутатами.

Молодежь Кузнецка должна оставаться в родном городе, а не уезжать. Что нужно сделать для этого, говорили на форуме «Малая родина — большие возможности». С теми, кто стоит на пороге взрослой жизни, городские власти связывают больше всего надежд, сообщает телеканал «Экспресс».

«У города — хорошие перспективы, у нас есть возможности для реализации самых смелых проектов. Нам ваше мнение очень важно. Те знания, которые вы получаете в современных условиях, отличаются от наших знаний. Поэтому ваши мысли, ваши предложения нам нужны», — отметил глава г. Кузнецка Владимир Назаров.

Форум прошел в кузнецком институте информационных технологий. В его рамках было организовано несколько площадок. В том числе, участники обсудили экономические вопросы.

«Очень здорово поднялась легкая промышленность, предприятия швейной и обувной отрасли. Что касается мебели, то укоренилось представление даже за пределами Пензенской области, что Кузнецк — мебельная столица России», — сказала начальник отдела администрации г. Кузнецка Елена Бахтуева.

В рамках форума речь зашла также об экологических проблемах. В частности, о том, что некоторые мебельные предприятия сжигают отходы производства. Это, безусловно, наносит серьезный ущерб экологии города.

«Давайте будем пробовать пикеты проводить перед мебельной компанией, которая пакостит. С плакатами встанем и скажем: «Дорогой Василий Иванович, прекрати травить кузнечан. Ты нас отравил своим дымом», — предложил председатель экологического совета Кузнецка Владимир Шувалов.

На площадке «Строим город будущего» участники смогли внести пожелания по развитию городской инфраструктуры и применению инноваций в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Все проблемные вопросы, озвученные в рамках форума, будут представлены на рассмотрение городской администрации. Не исключено, что некоторые из них удастся решить уже в ближайшее время.