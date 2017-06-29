В детских лагерях отдохнули более 27 тысяч пензенских детей

В первую смену в детских оздоровительных лагерях Пензенской области отдохнули более 27 тысяч детей. Об этом «Эху Пензы» сообщила ведущий специалист-эксперт управления профессионального образования и молодежной политики регионального минобразования Екатерина Бочкарева.

По словам Елены Бочкаревой, в регионе нет проблем с сокращением числа путевок из-за нехватки финансирования.

«Финансирование у нас не уменьшилось, а только увеличилось за счет роста количества путевок на санаторно-оздоровительное лечение детей: пансионат «Приморский» и в детские санатории Пензенской области «Нива» и «Надежда» по линии министерства здравоохранения. Поэтому путевок в этом году больше, также больше путевок и в загородные лагеря», — пояснила она.

Безопасности детей уделяется особое внимание, а материально-техническая база оздоровительных учреждений постоянно обновляется.

«Все лагеря имеют свои пищеблоки, за ними осуществляют контроль сотрудники Роспотребнадзора, везде имеются детские площадки, было рекомендовано проверить техническое состояние их, чтобы не возникло никаких чрезвычайных происшествий. Есть лагеря со слабой материально-технической базой, где требуется новая мебель, оборудование на пищеблоке. Все обновляется постепенно, учредители лагерей стараются совершенствовать материально-техническую базу», — пояснила она.

Елена Бочкарева также сообщила, что в области есть лагеря, закрытые на капремонт, например, это лагерь «Радуга» Спасского детского дома, он будет отремонтирован в течение летнего периода. Весной проводился ремонт лагеря «Космос», который находится на Белом озере, в нем отдыхают дети Неверкинской спецшколы. Закрыты на ремонт два лагеря, которые принадлежат администрации Пензы — «Орленок» и «Романтик».

Всего за первую смену в лагерях региона отдохнули более 27 000 детей, из них — 130 инвалидов и около семи тысяч детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.