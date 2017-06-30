Пензенцы просят продолжить проект граффити с изображениями Героев

«В декабре прошлого года в Пензе на ул. Красной торжественно открыли красивое граффити с изображением героя СССР Константина Анохина, это вызвало у всех горожан только положительные эмоции. Тогда же было объявлено что в ближайшем будущем к Дню Победы 9 мая (который уже прошел), в городе появятся аналогичные проекты с изображением Андрея Кижеватова, Лидии Руслановой и других героев Советского Союза. Но прошло много времени, о проекте забыли, ко Дню Победы ничего подобного не подготовили и в настоящее время все затихло и умолкло о данных граффити на многоэтажных домах Пензы. Вопрос — будет ли продолжен данный проект и когда ожидаются новые, подобные красивые граффити у нас в городе», — написала пензячка в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

Дргуие горожане тоже высказались за продолжение проекта.

«Проект продолжить и поддержать! На фоне серого и однотипного убожества появится маленькая индивидуальность», — отметил мужчина.

Информагентство переадресовало вопрос в соответствующие инстанции.