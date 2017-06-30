Перелеты на курорты России хотят сделать дешевле

Комитет по экономической политике Совета Федерации направил в правительство России инициативу о возможности введения субсидий на туристические авиаперевозки внутри страны, пишут «Известия».

По оценке ВЦИОМа и Высшей школы экономики, отдыхать в России готовы порядка 30 млн человек.

«Если перелеты станут доступнее, большинство граждан, которые сейчас отдыхают дома и на дачах, с удовольствием отправятся на российские курорты», — сказал «Известиям» директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.

Предполагается, что вложения должны окупиться минимум в двукратном объеме за счет налогов: при объеме субсидий в 2 млрд рублей в федеральный бюджет в виде налогов вернется 4,3 млрд, а в региональные — 2,1 млрд рублей.