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Перелеты на курорты России хотят сделать дешевле

30 июня в 08:17 352 просмотра
, пишут «Известия».

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Комитет по экономической политике Совета Федерации направил в правительство России инициативу о возможности введения субсидий на туристические авиаперевозки внутри страны, пишут «Известия».

По оценке ВЦИОМа и Высшей школы экономики, отдыхать в России готовы порядка 30 млн человек.

«Если перелеты станут доступнее, большинство граждан, которые сейчас отдыхают дома и на дачах, с удовольствием отправятся на российские курорты», — сказал «Известиям» директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.

Предполагается, что вложения должны окупиться минимум в двукратном объеме за счет налогов: при объеме субсидий в 2 млрд рублей в федеральный бюджет в виде налогов вернется 4,3 млрд, а в региональные — 2,1 млрд рублей.


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