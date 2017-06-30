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В России появится единый телефон справочной службы 122

30 июня в 08:52 280 просмотров

В ближайшие несколько лет в России появится единый для всех регионов короткий номер телефона справочной службы 122.

Проект ведомственного приказа об изменении телефонной нумерации подготовило Минкомсвязи, сообщает газета «Известия».

По мнению экспертов, технологии и роботизированные автоответчики позволят обеспечить высокое качество предоставления справок.


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