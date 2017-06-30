В России появится единый телефон справочной службы 122

Проект ведомственного приказа об изменении телефонной нумерации подготовило Минкомсвязи, сообщает газета «Известия».
По мнению экспертов, технологии и роботизированные автоответчики позволят обеспечить высокое качество предоставления справок.
В ближайшие несколько лет в России появится единый для всех регионов короткий номер телефона справочной службы 122.
Проект ведомственного приказа об изменении телефонной нумерации подготовило Минкомсвязи, сообщает газета «Известия».
По мнению экспертов, технологии и роботизированные автоответчики позволят обеспечить высокое качество предоставления справок.