Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
Белозерцев: Всероссийский Сабантуй мы должны провести достойно
«Ростелеком» выберет вендоров для тестирования биометрической платформы
Михаил Торгашин участвует в Первом Евразийском форуме
Подписано соглашение между пензенским правительством и ФАС
«Дамате» — лауреат премии «Права потребителей и качество обслуживания»
Белозерцев: Обмен опытом и совместные проекты стратегически важны для нас
Белозерцев подпишет соглашения о сотрудничестве на форуме РФ и Беларуси
Пензенская область — в десятке регионов с самыми дешевыми ЖКУ
Белозерцев занял 41 место в национальном рейтинге губернаторов
Евро подорожал на 1,73 рубля

Леонид Левин с рабочим визитом посетил Мокшанский район

30 июня в 10:08 280 просмотров
, 29 июня, состоялась рабочая встреча депутата Государственной Думы Леонида Левина, председателя Законодательного Собрания Пензенской области Валерия Лидина и главы района Николая Тихомирова с жителями Мокшанского района.

" data-title="Леонид Левин с рабочим визитом посетил Мокшанский район — Пенза-пресс, рунет за день">

Накануне, 29 июня, состоялась рабочая встреча депутата Государственной Думы Леонида Левина, председателя Законодательного Собрания Пензенской области Валерия Лидина и главы района Николая Тихомирова с жителями Мокшанского района.

Леонид Левин рассказал о выполнении наказов избирателей района, поделился вопросами законодательной деятельности в интересах области. Особо политик отметил хорошую инвестиционную привлекательность Мокшанского района, успехи учащихся и преподавателей одной из лучших школ в области.

Участники встречи обсудили перспективы развития района, возможные пути решения существующих задач.

После встречи с жителями депутат Госдумы от Пензенской области посетил одно из ведущих пищевых предприятий района и провел рабочую встречу с коллективом ОАО «Виктория». На встрече поднимался вопрос попадания продукции предприятия на полки крупных торговых сетей в области. Леонид Левин подчеркнул, что с момента выборов неоднократно обращался к данной теме и предполагает добиваться и далее устранения несправедливых барьеров проникновению пензенской продукции на рынок.

Представители фабрики передали избранному ими депутату наказы и предложения, касающиеся развития социальной инфраструктуры и возможностей поддержки кондитерского кластера региона.

Фотография: фото предоставлено Общественной приемной Л.Левина

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics