Леонид Левин с рабочим визитом посетил Мокшанский район

Леонид Левин рассказал о выполнении наказов избирателей района, поделился вопросами законодательной деятельности в интересах области. Особо политик отметил хорошую инвестиционную привлекательность Мокшанского района, успехи учащихся и преподавателей одной из лучших школ в области.

Участники встречи обсудили перспективы развития района, возможные пути решения существующих задач.

После встречи с жителями депутат Госдумы от Пензенской области посетил одно из ведущих пищевых предприятий района и провел рабочую встречу с коллективом ОАО «Виктория». На встрече поднимался вопрос попадания продукции предприятия на полки крупных торговых сетей в области. Леонид Левин подчеркнул, что с момента выборов неоднократно обращался к данной теме и предполагает добиваться и далее устранения несправедливых барьеров проникновению пензенской продукции на рынок.

Представители фабрики передали избранному ими депутату наказы и предложения, касающиеся развития социальной инфраструктуры и возможностей поддержки кондитерского кластера региона.