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Белозерцев: Всероссийский Сабантуй мы должны провести достойно

30 июня в 10:23 194 просмотра
Всероссийскому сельскому Сабантую (0+), который 22 июля пройдет в Средней Елюзани.

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В правительстве Пензенской области 30 июня на совете при губернаторе региона по взаимодействию с мусульманскими религиозными и общественными организациями обсудили подготовку к Всероссийскому сельскому Сабантую (0+), который 22 июля пройдет в Средней Елюзани.

«Впереди у нас — большие события: 22 июля мы будем проводить Всероссийский сельский Сабантуй. Все готовятся к этому мероприятию — и главы муниципальных образований, и мусульманское сообщество, и власти региона. Мы должны достойно встретить гостей, показать наши мусульманские традиции, как мы вместе дружно живем с представителями разных религий и культур.

Очень важно с точки зрения безопасности провести все на должном уровне, чтобы не было проявлений экстремизма. Нужно еще раз проанализировать работу, связанную с этим направлением. Важно, чтобы в нашем доме был порядок. Нужно работать, чтобы наши ребята не попадали в сферу, которая несет беду», — обратился к собравшимся губернатор Иван Белозерцев.

На мероприятии также обсуждался вопрос духовного образования мусульман, которое должно проводиться на территории региона, чтобы молодые люди не выезжали для этого за границу.

Фотография: фото Анны Балашовой

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