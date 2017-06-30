Пензенцы могут предложить эмблему для Городского совета отцов

С 1 июля по 31 августа в Пензе будет проходить конкурс на создание эмблемы Городского совета отцов.

Цель конкурса — создать эмблему, максимально отражающую роль Совета и его место в сфере социальной политики и патриотического воспитания, отметили организаторы.

Заявку на участие в конкурсе может подать любой желающий (форму можно скачать здесь), отправить ее надо по адресу: 440000, г. Пенза, пл. Маршала Жукова, 4, кабинет 212, Городской совет отцов или по электронной почте: sopenza@yandex.ru. Проекты принимаются в обезличенном виде с указанием конкурсанта и контактного рабочего телефона (в теме письма надо указать «Конкурс эмблемы Городского совета отцов»).

Лучшую эмблему выберут конкурсная комиссия Совета и независимые эксперты, итоги станут известны до 5 сентября. Победителя и авторов пяти лучших работ наградят дипломами и грамотами, в случае частичного использования нескольких проектов их создателей также наградят дипломами.

Положение о конкурсе можно посмотреть в новостном блоке на сайте города Пензы, на сайте Межрегиональной общественной организации «Союз отцов» и на странице Городского совета отцов.