Бурлаков поздравил выпускников аграрного уинверститета

Глава областного аграрного ведомства поздравил выпускников с окончанием вуза.

«Сегодня вы получаете один из главных документов в вашей жизни — диплом об окончании высшего учебного заведения. Вы получили достойные знания, и теперь перед вами стоит задача выбора дальнейшей профессиональной деятельности. Уверен, что многие из вас продолжат трудиться в аграрной отрасли, работая на благо Пензенской области, достигая новых рекордных показателей в АПК региона», — сказал министр Андрей Бурлаков.

Также он отметил, что сегодня сельское хозяйство в Пензенской области динамично развивается и становится драйвером региональной экономики.

Министр вручил им дипломы об окончании вуза, а также выразил слова благодарности преподавательскому составу университета, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Пензенской области.