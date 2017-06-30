В Пачелмском районе депутата досрочно лишили полномочий

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, депутат комитета местного самоуправления рабочего поселка Пачелма не предоставлял сведения за 2016 год о своих доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера и расходах, а также аналогичные сведения супруги и несовершеннолетних детей.

По итогам проверки сотрудники прокуратуры внесли представление об устранении нарушений закона. Оно было рассмотрено и удовлетворено — полномочия депутата досрочно прекращены, сообщается на сайте регионального ведомства.