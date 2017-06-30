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В Пачелмском районе депутата досрочно лишили полномочий

30 июня в 12:45 340 просмотров

По представлению прокурора Пачелмского района Пензенской области досрочно прекращены полномочия депутата представительного органа местного самоуправления.

По информации пресс-службы прокуратуры Пензенской области, депутат комитета местного самоуправления рабочего поселка Пачелма не предоставлял сведения за 2016 год о своих доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера и расходах, а также аналогичные сведения супруги и несовершеннолетних детей.

По итогам проверки сотрудники прокуратуры внесли представление об устранении нарушений закона. Оно было рассмотрено и удовлетворено — полномочия депутата досрочно прекращены, сообщается на сайте регионального ведомства.


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