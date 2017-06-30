В Пензе откроют культурно-просветительский центр им. Тенишевой

Об этом 30 июня на совете при губернаторе региона по взаимодействию с мусульманскими религиозными и общественными организациями сообщил муфтий Духовного управления мусульман Пензенской области Ислям Дашкин.

«Религиозные знания тесно переплетены с культурой и народными традициями. Мусульмане являются частью нашего мультикультурного общества, истинными патриотами. Уважаемый Иван Александрович [Белозерцев], довожу до вашего сведения, что наше общественное и молодежное крыло при поддержке Регионального духовного управления мусульман и совета муфтиев России учредило культурно-просветительский центр имени Хабиб Джамал Тенишевой в Пензе», — обратился он к главе региона.

По словам муфтия, центр будет базироваться на ул. Урицкого, 6, сейчас там ведутся ремонтные работы.

«Руководитель центра — Рашид-хаджи Куряев. Официальное открытие будем согласовывать с вами, Иван Александрович, надеемся на дальнейшую поддержку, потому что с именем Хабиб Джамал Тенишевой и ее усадьбой связано очень много в истории мусульман Пензы», — добавил Ислям Дашкин.