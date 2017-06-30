С июля в России увеличат МРОТ, а получить «больничный» станет проще

С 1 июля минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится на 300 рублей. Теперь он будет составлять 7800 рублей в месяц.

Также с 1 июля ужесточат наказание за неправильное пользование чужими персональными данными и за игнорирование закона об и хранении. Так, максимальный штраф за нарушения при обработке персональных данных для граждан составит пять тысяч рублей, для должностных лиц — 20 тысяч рублей, а наказание для юридических лиц будет оцениваться в 75 тысяч рублей. Кроме того, теперь возбуждать дела об административных правонарушениях в области персональных данных будет Роскомнадзор. Пока это находится в обязанности прокуратуры.

С 1 июля получить больничный лист можно будет не выходя из дома. Теперь выдавать листок о временной нетрудоспособности с согласия пациента будут в электронном виде. Больничный закрепляется квалифицированной электронной подписью медучреждения. Далее этот документ пересылается в организацию, где трудится человек, а не самому больному. Однако пока право выбора, какой больничный выписывать (бумажный или электронный), остается за пациентом, сообщает «Российская газета».

Другим новшеством будет возможность совершеннолетних граждан приобрести алкогольную продукцию, предъявив продавцу водительские права или паспорт болельщика (FAN ID). В перечень документов, по которым отпускают алкоголь, с 4 июля войдут следующие позиции: паспорт гражданина РФ, дипломатический и служебный паспорта, паспорт иностранного государства, временное удостоверение личности, удостоверение личности моряка, военный билет, вид на жительство, разрешение на временное проживание, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища, FAN ID и водительские права.

В список изменений также вошел запрет на управление беспилотниками лицам, страдающим наркотической зависимостью. С 5 июля беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые весят от 0,25 до 30 килограммов, необходимо будет ставить на учет гражданских воздушных судов. Но если владелец дрона был судим или официально признан наркоманом, то он может потерять право на управление беспилотником. Заявку на регистрацию дрона можно подать через интернет, а стоить это будет около 300 рублей, говорится в сообщении.

С 8 июля операторов связи обяжут оповещать своих абонентов о чрезвычайных ситуациях. Закон будет распространяться и на СМИ. Таким образом, сотовые компании и СМИ будут обязаны оповещать людей в кратчайшие сроки об опасностях (угрозах природного и техногенного характера, а также возникающих при ведении военных действий). Эта услуга будет бесплатной для пользователей.