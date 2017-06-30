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В Пензе стартовал Всероссийский лермонтовский праздник

30 июня в 13:59 436 просмотров
, посвященный памяти поэта Михаила Лермонтова.

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В Пензе 30 июня прошел праздник, посвященный памяти поэта Михаила Лермонтова.

Гостям представили выставки народных мастеров и учащихся детских художественных школ города. Также в ходе праздника прозвучали стихи поэта, под звуки оркестра прошел костюмированный вальс, сообщает пресс-служба мэрии.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев выступил с приветственным словом.

«В начале июня мы отмечали Пушкинский день, и сегодня, говоря о нашем земляке, великом поэте Михаиле Юрьевиче Лермонтове, мы вспоминаем, что на всю Россию он прославился именно стихотворением, посвященным «солнцу русской поэзии» Александру Сергеевичу Пушкину. Став достойным преемником Пушкина, несмотря на непродолжительный период своего творчества, связанный с ранней кончиной, он внес большой вклад не только в русскую, но и в мировую литературу», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Также глава администрации обратил внимание на то, что жить на земле, на которой творил гениальный поэт — большая гордость и честь.

«Нам с вами необходимо беречь память о великом поэте, уважать и почитать его не меньше, чем любим свою малую Родину, а также передавать эту преемственность молодому поколению», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_o_m_yu_lermontove_ego_rukopisi_netlenny_ego_imya_vechno/

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