Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
В Пензе расширили дорогу на улице Ставского
Стало известно о новом месте служения мужа Анны Кузнецовой
В Пензенской области объявлено штормовое предупреждение
Пензенские школы искусств могут выиграть новое оборудование
Пензенец «поймал» любителей ехать на красный
Жителя Пензенской области осудили за посты «ВКонтакте»
В Пензе УФАС подтвердило факт сговора между подрядчиками, ремонтирующими дороги
В Пензе стартовал Всероссийский лермонтовский праздник
Пензенцы могут предложить эмблему для Городского совета отцов
В Пачелмском районе депутата досрочно лишили полномочий

В Пензе полицейские спасли мужчину, которому стало плохо в авто

30 июня в 14:40 526 просмотров

В адрес начальника УТ МВД России по ПФО поступило благодарственное письмо от жителя города Пензы.

«В письме автор выражает благодарность сотрудникам Пензенского ЛО МВД России на транспорте майору полиции Юрию Челнокову и старшему прапорщику полиции Руслану Гусеву за предотвращение ДТП с участием мужчины», — сообщает инспектор направления по связям со СМИ Пензенского ЛО МВД России на транспорте Елена Модякова.

Молодой человек ехал в своем авто, в салоне которого находились еще двое малолетних детей. Вдруг он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Машина снизила скорость, но продолжила движение, виляя из стороны в сторону, и создавая угрозу для припаркованных машин, пешеходов и самих пассажиров.

Сотрудники Пензенского ЛО МВД России на транспорте заметили странный автомобиль и увидели, что мужчина за рулем неадекватно реагирует на ситуацию. На ходу открыв дверь и вынув ключи из замка зажигания, они остановили авто. Извлекли водителя и оказали ему необходимую помощь.

«Огромное спасибо сотрудникам транспортной полиции, что помогли предотвратить трагедию», — говорит автор в благодарственном письме.

За грамотные действия данные сотрудники получили благодарность от начальника УТ МВД России по ПФО полковника полиции Александра Бережного, говорится в сообщении.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics