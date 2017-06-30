В Пензе организуют Всероссийский фестиваль народных промыслов

Об этом 30 июня он сообщил в «Твиттере».
«Принял решение о проведении в Пензенской области Всероссийского фестиваля «Пенза — сердце мастерства». Будем развивать народные художественные промыслы и ремесла. Первый фестиваль состоится уже в октябре этого года», — написал глава региона.
Принял решение о проведении в Пенз. области Всеросс. фестиваля «Пенза-сердца мастерства».Будем развивать народные худож. промыслы и ремесла— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 30 июня 2017 г.
Первый фестиваль состоится уже в октябре этого года— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 30 июня 2017 г.