В Пензе организуют Всероссийский фестиваль народных промыслов

В Пензе пройдет Всероссийский фестиваль, на котором будут представлены народные промыслы и художественные ремесла. Такое решение принял губернатор региона Иван Белозерцев.

Об этом 30 июня он сообщил в «Твиттере».

«Принял решение о проведении в Пензенской области Всероссийского фестиваля «Пенза — сердце мастерства». Будем развивать народные художественные промыслы и ремесла. Первый фестиваль состоится уже в октябре этого года», — написал глава региона.

Принял решение о проведении в Пенз. области Всеросс. фестиваля «Пенза-сердца мастерства».Будем развивать народные худож. промыслы и ремесла — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 30 июня 2017 г.