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В Пензе организуют Всероссийский фестиваль народных промыслов

30 июня в 15:16 266 просмотров
, на котором будут представлены народные промыслы и художественные ремесла. Такое решение принял губернатор региона Иван Белозерцев.

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В Пензе пройдет Всероссийский фестиваль, на котором будут представлены народные промыслы и художественные ремесла. Такое решение принял губернатор региона Иван Белозерцев.

Об этом 30 июня он сообщил в «Твиттере».

«Принял решение о проведении в Пензенской области Всероссийского фестиваля «Пенза — сердце мастерства». Будем развивать народные художественные промыслы и ремесла. Первый фестиваль состоится уже в октябре этого года», — написал глава региона.


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