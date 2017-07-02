В Пензе конкурсного управляющего МУП «ППП» пытаются отстранить через суд

Жалобу на действия Батракова с требованием его отстранения от исполнения обязанностей арбитражного управляющего 29 мая подали представители конкурсного кредитора МУП «ППП» — ООО «Родник». Арбитражный суд Пензенской области приступил к рассмотрению заявления 29 июня.



Напомним, Василий Батраков был утвержден конкурсным управляющим МУП «ППП» 17 ноября 2016 года после отстранения с этой должности члена СРО «Лига» Флита Гаффанова. Суд пришел к выводу, что он аффилирован с экс-депутатом пензенской Гордумы Олегом Фоминым, возглавлявшим на тот момент «Лигу» и являвшимся конкурсным кредитором МУПа, а также с учрежденной им и Олегом Тюгаевым «Корпорацией Дилижанс», по заявлению которой и было начато дело о банкротстве муниципального предприятия.



Помимо отстранения Гаффанова, собрание кредиторов МУПа приняло решение исключить «Лигу» из числа саморегулируемых организаций, которые могут представлять кандидатуры арбитражных управляющих в деле о банкротстве, что нанесло серьезный удар по интересам Олега Фомина. Еще раньше, в июле, он, а также «Корпорация Дилижанс» заключили договоры цессии (уступки прав требований) с ООО «Родник», которое стало их правопреемником в качестве конкурсного кредитора.



ООО «Родник» зарегистрировано в 2012 году в Москве. Его генеральному директору и учредителю — Владимиру Кузнецову — принадлежала компания «Юр-Эскейп» (ее деятельность прекращена в ноябре 2016 года), которая также являлась конкурсным кредитором МУП «ППП».



Интересы «Родника» в суде представляет Сергей Новиков, ранее возглавлявший комитет кредиторов МУПа. Кроме того, Новиков является директором ООО «Экс Строй», которая принадлежит Олегу Тюгаеву — деловому партнеру Фомина и соучредителю «Корпорации Дилижанс».



Со сменой арбитражного управляющего МУП «ППП» и с появлением «Родника» ситуация в деле с банкротством не стала проще. Так, 17 ноября 2016 года, выступая в суде, Новиков высказывался против назначения Батракова. Последний же в декабре попытался добиться пересмотра (впрочем, безуспешно) решения суда, которым «Корпорация Дилижанс» была включена в реестр кредиторов.



Теперь у «Родника» — целый перечень претензий к конкурсному управляющему. На заседании 29 июня Сергей Новиков, в частности, вспомнил, как Василий Батраков признал нелегитимным собрание кредиторов, созванное на 1 декабря 2016 года одним из кредиторов — этого якобы он не должен был делать; обратил внимание на то, что лимиты средств на привлечение сторонних экспертов были исчерпаны еще при Гаффанове, однако Батраков истратил на эти нужды 187 тысяч рублей, не обращаясь при этом в суд, как того требует процедура. Кроме того, представитель ООО «Родник» отметил, что арбитражный управляющий несвоевременно подводил итоги торгов, трижды публиковал похожие сообщения об их результатах, ненадлежащим образом вел реестр требований кредиторов, был привлечен к административной ответственности и якобы допустил ряд других нарушений.



Сергей Новиков добавил, что складывается вероятность причинения ущерба кредиторам («Нострадамус», — послышался в этот момент тихий шепот с последнего ряда), включая упомянутые 187 тысячи рублей, а также затраты на повторные публикации (как потом окажется, одна такая публикация стоит около 700 рублей).



«В связи с вышеизложенным мы считаем, что эти обстоятельства свидетельствуют о неспособности арбитражного управляющего объективно, с соблюдением интересов должника, кредитора осуществлять ведение процедуры [банкротства] в рамках настоящего дела. Просим признать его действия незаконными и отстранить от исполнения обязанностей», — резюмировал Сергей Новиков.



У других кредиторов эта позиция, кажется, не нашла поддержки.



«…Усматриваются незначительные погрешности в работе конкурсного управляющего, но никак не нарушения. Притом что все указанные последствия допущенных недостатков в каждом из пунктов жалобы носят лишь предположительный характер», — отметила представитель ПАО «Банк «Кузнецкий».



«Предыдущий конкурсный управляющий и более значительные нарушения имел», — подчеркнула, в свою очередь, представитель управления муниципального имущества Пензы.



«Какие предыдущий управляющий имел нарушения?» — уточнил судья Михаил Россолов.



«Во-первых, заинтересованность, которая судом была установлена. Это, я считаю, существенное нарушение. А те незначительные погрешности, которые допускаются [Батраковым] - умысла никакого нет в этих действиях. Кредитор и истец по настоящей жалобе, наоборот, создает условия для того, чтобы у нас конкурсный управляющий какие-то погрешности осуществлял. Он препятствует его деятельности, скажу больше. Пишем отзывы на жалобы, все время заседаем, по судам ездим — работать конкурсному управляющему некогда», — отметила представитель мэрии.



Сам Василий Батраков отказался признавать, что виновен в каких-то нарушениях. В частности, нелегитимность созванного на 1 декабря собрания кредиторов он обосновал тем, что извещение о нем один из кредиторов направил 17 ноября — в тот день, когда Батраков уже был назначен конкурсным управляющим и сам должен был заниматься этой процедурой.



Говоря об услугах привлеченного специалиста, чья зарплата составляет, по его словам, 29 тысяч рублей, он подчеркнул, что за время работы Гаффанова на ту же цель было израсходовано около 3 миллионов рублей (к тому же привлекаемые компании, как писало ИА «Пенза-Пресс», были так или иначе связаны с людьми, близкими к Олегу Фомину).



«Я зарабатываю на погашение текущих требований кредиторов. Свыше полтора миллионов рублей в месяц, порой доходит до двух — эти средства поступают четко. До 85 тысяч рублей, я считаю, могу свободно тратить на привлеченного специалиста, а трачу 29 тысяч», — парировал Батраков.



Комментируя повторные публикации о торгах, он подчеркнул, что за одно из них заплатил из собственных средств и пообещал составить гарантийное письмо, что не будет требовать эти деньги с МУП «ППП».



Еще одна претензия «Родника» касалась того, что Батраков заключил договор аренды автобусов с якобы заинтересованным лицом — им, по словам конкурсного управляющего, была компания «Меркурий».



«Заинтересованность я не проверял. Меня это, честно, как-то и не задевает. Я сдал их в аренду с целью подготовки — чтобы они [автобусы] были в рабочем состоянии; чтобы было видно, что они работают и ездят», — добавил Василий Батраков.



Он подтвердил, что его дважды привлекали к административной ответственности — выносили штраф и предупреждение, но эти нарушения имели чисто процессуальный характер. В настоящее время они оспаривают в надзорном порядке, добавил конкурсный управляющий. В завершении своей речи Батраков заявил, что все претензии в его адрес «несостоятельны, носят формальный характер и не могут привести ни к каким последствиям».



По истечении часа и десяти минут с момента начала заседания судья Михаил Россолов объявил перерыв. Ожидается, что решение по жалобе ООО «Родник» будет принято 4 июля.