В Пензе в кустах нашли «оружейный склад»

В Пензе полицейские обнаружили тайник с оружием и боеприпасами.

Сотрудники управления МВД России по Пензенской области нашли тайник с оружием в гаражном массиве в районе улицы Фурманова. Картонную коробку, перевязанную скотчем, неизвестные спрятали в кустарнике.

«Внутри находились два пистолета Макарова, пистолет ТТ, травматический пистолет «Байкал», обрез двуствольного охотничьего ружья, более 40 патронов для пистолетов Макарова и ТТ, а также четыре приспособления для бесшумной стрельбы», — сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Оружие направили на исследование. В ходе него установят, является ли оно боевым и пригодны ли боеприпасы для стрельбы, а также использовалось ли оно в совершении каких-либо преступлений.

Сейчас по факту незаконного хранения оружия и боеприпасов проводится проверка. Полицейские устанавливают лиц, оборудовавших тайник.