Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
В Пензе расширили дорогу на улице Ставского
В Пензенской области объявлено штормовое предупреждение
Пензенские школы искусств могут выиграть новое оборудование
Пензенец «поймал» любителей ехать на красный
Жителя Пензенской области осудили за посты «ВКонтакте»
В Пензе полицейские спасли мужчину, которому стало плохо в авто
В Пензе УФАС подтвердило факт сговора между подрядчиками, ремонтирующими дороги
В Пензе стартовал Всероссийский лермонтовский праздник
Пензенцы могут предложить эмблему для Городского совета отцов
В Пачелмском районе депутата досрочно лишили полномочий

Стало известно о новом месте служения мужа Анны Кузнецовой

30 июня в 16:34 344 просмотра

Патриарх Кирилл назначил супруга Анны Кузнецовой священником храма свт. Василия Великого в селе Зайцево Московской области.

Иерей Алексей Кузнецов, в прошлом — клирик Пензенской митрополии Кузнецкой епархии, назначен штатным священником храма свт. Василия Великого — Патриаршего подворья при православной гимназии свт. Василия Великого. Соответствующий указ Патриарха Московского и всея Руси Кирилла опубликован на сайте Московской городской епархии.

Публично эта информация нигде не распространялось. Сам Алексей Кузнецов в интервью газете «Известия» сразу же после назначения его супруги 9 сентября 2016 года уполномоченным по правам ребенка при президенте Российской Федерации отмечал, что еще не определился с новым местом служения.

Ранее иерей Алексей Кузнецов был настоятелем храма Воскресения Христова в селе Уварово Иссинского района Пензенской области.

Фотография: скриншот http://www.vasiliada.ru/news/photo/voznesenie_gospodne_25_maya_2017/

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics