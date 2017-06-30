Стало известно о новом месте служения мужа Анны Кузнецовой

Иерей Алексей Кузнецов, в прошлом — клирик Пензенской митрополии Кузнецкой епархии, назначен штатным священником храма свт. Василия Великого — Патриаршего подворья при православной гимназии свт. Василия Великого. Соответствующий указ Патриарха Московского и всея Руси Кирилла опубликован на сайте Московской городской епархии.

Публично эта информация нигде не распространялось. Сам Алексей Кузнецов в интервью газете «Известия» сразу же после назначения его супруги 9 сентября 2016 года уполномоченным по правам ребенка при президенте Российской Федерации отмечал, что еще не определился с новым местом служения.

Ранее иерей Алексей Кузнецов был настоятелем храма Воскресения Христова в селе Уварово Иссинского района Пензенской области.