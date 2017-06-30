Пензенская область вошла в четверку лидеров по балам, набранным на ЕГЭ

Пензенская область вошла в число четырех регионов, где выпускники набрали 300 баллов на ЕГЭ по трем предметам.

Выпускник пензенской школы № 57 сдал три ЕГЭ на 100 баллов и уже получил приглашение в один из ведущих вузов страны. Однако молодой человек собирается поступать в Пензенский госуниверситет на специальности, связанные с электроникой и наноэлектроникой.

«В Екатеринбурге сразу два выпускника специализированного учебно-научного центра при университете (СУНЦ) сдали три ЕГЭ на 100 баллов. Курганский выпускник гимназии № 31 также набрал 300 балов. Столько же баллов по итогам трех экзаменов набрал и выпускник петербургского физико-математического лицея № 239 Арсений Вирачев», — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

В 2016 году 300 баллов по итогам трех экзаменов набрали трое российских выпускников.