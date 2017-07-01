В Заречном полным ходом идет капремонт школы № 216

Как сообщает портал «Заречье Сегодня», также на этой неделе рабочие начнут ставить строительные леса и у дома культуры «Современник».

Начальник управления капитального строительства Роман Панин рассказал о том, как преобразятся старейшие в городе учреждения.

Он отметил, что на этих двух объектах применяется новый подход к капремонту. Работы будут проводиться комплексно. За два года здесь будет проведен максимально возможный объем работ.

В следующем году Заречный отметит 60-летие, и ремонт старейших учреждений образования и культуры будет подарком для местных жителей.

На ремонт школы № 216 потратят более 17,5 млн рублей, из них 70% - из регионального бюджета. В настоящее время в здании заменено 90% окон, начат ремонт крыши. Здание утеплят, будет отделан фасад. Первый этап капремонта планируют завершить к началу сентября.

«Внешний исторически сложившийся облик главного фасада здания сохранится», — заверил Роман Панин.

Второй этап работу намечен на 2018 год, будут проведены внутренние работы. Будут заменены водопровод, канализация, электросети, модернизирована система вентиляции, произведены перепланировка и косметический ремонт внутренних помещений.

Также руководство Заречного вновь подало заявку на участие в областной программе по капремонту школ и рассчитывает на получение 70% софинансирования из региона.