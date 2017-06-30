В Госдуме обсудят текст присяги при вступлении в гражданство РФ

4 июля на заседании комитета Госдумы по госстроительству и законодательству обсудят поправки о введении в закон присяги при вступлении в гражданство РФ.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на председателя комитета Павла Крашенинникова.

«В соответствии с регламентом у нас будет комитет четвертого числа, где будет обсуждаться текст присяги. Есть желание, чтобы его подписали все фракции», — сказал он.

Павел Крашенинников напомнил о том, что ранее на конкурс в Госдуме было представлено 93 варианта присяги на прием в гражданство.

«Из них были выбраны 10, потом провели анкетирование среди членов рабочей группы, отобрали три варианта присяги, сегодня на основе трех этих текстов провели совещание у председателя Госдумы Вячеслава Володина. Сейчас вырабатывается единый текст присяги, исходя из того, что он должен быть лаконичным», — пояснил глава комитета.

Другой член рабочей группы по подготовке текста присяги, Михаил Емельянов, отметил, что лидером среди одобренных вариантов стал проект Павла Крашенинникова.

«На его основе вырабатывается общий вариант. «Я, Ф. И. О., добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции», — процитировал он вариант предлагаемого текста.