Пензенцы похвастались красотой своих цветущих дворов (видео)

В Пензе — немало жителей, готовых превратить участок земли перед своим домом в цветущий сад. Увлеченные садоводством горожане создают настоящие шедевры ландшафтного дизайна. За некоторыми растениями даже отправляются в другие страны.

Неспешно жительница Пензы Вера Николаевна осматривает владения. Свой двор она превратила в настоящий райский уголок с клумбами и дорожками. За шесть лет в ее цветнике появилось больше сотни разнообразных растений: десятки сортов роз, колокольчики, петуньи, лаванда. Среди любимчиков хозяйки — многолетняя травянистая хоста. Около десяти сортов декоративного растения Вера Николаевна посадила несколько лет назад, в качестве эксперимента и, рассказывает, не пожалела. В этом году соседом хосты стали зимостойкие цветы — 35 разновидностей корейской хризантемы.

К каждому растению на участке у хозяйки имеется свой подход.

«Нужно знать преимущества и желания каждого: световые, теневые, влага. Кто-то любит больше воды, кто-то любит, наоборот, чтобы его подсушили. Основное — это прополка, полив, обработка от тли, от инфекций. Смотреть надо, за всем следить», — рассказала она.

Коллекцию растений в ближайшее время должна пополнить плетистая роза. Специально для ее ветвящихся побегов собираются соорудить металлическую конструкцию.

Следить за своими дворами стремятся все жители частного сектора Первомайского района — это около восьми тысяч домовладений. Некоторые облагораживают не только свою территорию, но и прилегающую к дому.

Так, Семья Кузяковых за забором высадила несколько елочек. Зимой их украшают гирляндой. Придомовую территорию хозяева для удобства поделили на зоны: огород, сад, детская площадка. Чтобы обстановка радовала глаз, пензенцы ежедневно встают в пять утра. На благоустройство приходится тратить не менее четырех часов в день.

«В этом году погода не радует: холодно, дожди. Период вегетации запаздывает. Но, в любом случае, если трудишься, то земля отдачу даст», — отметил пензенец Иван Кузякин.

Ухаживать за садом — задача не из легких. Но жители во мнении едины: красивый вид из окна стоит потраченных сил и средств. Да и общее дело помогло сблизиться с соседями. Пензенцы делятся друг с другом советами по уходу за растениями, а также обмениваются саженцами и семенами, сообщает телеканал «Экспресс».