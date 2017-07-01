Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
В Пензе водители игнорируют знаки «Пешеходная зона». ВИДЕО
В Пензе машина утонула в яме на дороге. ВИДЕО
Пензенские подростки вновь взялись за руфинг
На ул. Бородина рухнул кран. ФОТО
На ул. Тернопольской развернулся стихийный рынок. ВИДЕО
Пензенец снял на видео «реку» на ул. Беляева
В Сети появилось видео дрифта у «Коллажа»
В Пензе водители пренебрегли правилами и выехали на встречку. ВИДЕО
На Южной поляне иномарка подрезала легковушку
В Заречном КамАЗ встал на дыбы

Пензенцы делятся в соцсетях фото и видео бури

1 июля в 09:19 1104 просмотра

В ночь на 1 июля до Пензы добралась московская буря. Горожанам удалось запечатлеть разгул стихии.

Так, подписчик группы «Это Пенза, Карл! Новости Пензенской области» сфотографировал тучи, которые нависли над городом, а затем — саму грозу.

Непогода разбудила в эту ночь еще нескольких пензенцев.

«Сверкало хорошо, но быстро все прошло», — написала в группе «Типичная Пенза» пользователь под ником Анютка Вишенка.

«Ветрина был такой, что собаку вместе с будкой чуть не унесло», — сообщила подписчица Светлана Касперская.

По словам горожан, из-за ливня оказались затопленными проспект Строителей и Кривозерье.

Фотография: Фото подписчиков группы "Это Пенза, Карл! Новости Пензенской области"и скриншот - https://vk.com/typical_penza

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics