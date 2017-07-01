Пензенцы делятся в соцсетях фото и видео бури

В ночь на 1 июля до Пензы добралась московская буря. Горожанам удалось запечатлеть разгул стихии.

Так, подписчик группы «Это Пенза, Карл! Новости Пензенской области» сфотографировал тучи, которые нависли над городом, а затем — саму грозу.

Непогода разбудила в эту ночь еще нескольких пензенцев.

«Сверкало хорошо, но быстро все прошло», — написала в группе «Типичная Пенза» пользователь под ником Анютка Вишенка.

«Ветрина был такой, что собаку вместе с будкой чуть не унесло», — сообщила подписчица Светлана Касперская.

По словам горожан, из-за ливня оказались затопленными проспект Строителей и Кривозерье.