В Пензе почтили память ветеранов боевых действий

«Пенза славится истинными патриотами, и сегодня у нас есть замечательный повод выразить благодарность людям, которые сделали все от них зависящее, чтобы наш город, наша страна оставались свободными и независимыми. Именно вы и ваши боевые товарищи, не вернувшиеся с полей сражений, являетесь примером настоящего служения Отечеству и примером для подрастающего поколения. Мы преклоняем колени перед ратным подвигом наших соотечественников», — отметил мэр Виктор Кувайцев.

После торжественных речей и минуты молчания в память о погибших солдатах участники митинга возложили цветы к Вечному огню и памятнику воинам-пензенцам, погибшим на Северном Кавказе, сообщает пресс-служба горадминистрации.