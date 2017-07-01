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В Пензе почтили память ветеранов боевых действий

1 июля в 12:37 326 просмотров

1 июля в Пензе отметили День ветеранов боевых действий. В торжественном митинге приняли участие первые лица города и участники локальных конфликтов.

«Пенза славится истинными патриотами, и сегодня у нас есть замечательный повод выразить благодарность людям, которые сделали все от них зависящее, чтобы наш город, наша страна оставались свободными и независимыми. Именно вы и ваши боевые товарищи, не вернувшиеся с полей сражений, являетесь примером настоящего служения Отечеству и примером для подрастающего поколения. Мы преклоняем колени перед ратным подвигом наших соотечественников», — отметил мэр Виктор Кувайцев.

После торжественных речей и минуты молчания в память о погибших солдатах участники митинга возложили цветы к Вечному огню и памятнику воинам-пензенцам, погибшим на Северном Кавказе, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_my_preklonyaem_koleni_pered_ratnym_podvigom_nashikh_sootechestvennikov/

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