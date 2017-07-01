Белозерцев провел встречу с главой компании «NATON Medical Group»

Работа по созданию совместного предприятия между «Naton Medical Group», российским ООО «Титанмед» и пензенским ЗАО НПП «МедИнж» идет в Пензе на базе технопарка «Рамеев». Новая компания будет осуществлять серийное производство медицинских изделий для травматологии и ортопедии, сообщает пресс-центр облправительства.

Приветствуя иностранную делегацию, Иван Белзерцев отметил успешное сотрудничество сторон и перспективы развития бизнеса в регионе.

«Сегодня взаимовыгодные отношения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой развиваются быстрыми темпами. Задачи наших лидеров — укрепить сотрудничество в экономической, культурной, социальной сферах. Ваша компания сегодня является одной из лидирующих китайских организаций в области ортопедии, международной инновационной корпорацией», — сказал губернатор.

Иван Белозерцев сообщил, что в регионе многие годы успешно работают иностранные инвесторы, в Пензенской области созданы хорошие условия для развития бизнеса. Чжао Иу рассказал о принципах компании, подчеркнув социальную направленность ее деятельности.

«Наша миссия — внедрять современные технологии, развивать медицинскую индустрию, помогать пациентам победить болезни и стать здоровыми. Вместе мы создадим новый международный бренд в области травматологии и ортопедии, продукция нашего предприятия будет реализовываться не только в Китае и России, но и других странах», — сказал глава компании.

Для будущего завода уже сформирован штат сотрудников, спроектирован технологический процесс.

«Вы можете быть уверены, что у нашего совместного предприятия хорошее будущее. Мы окажем всемерную поддержку его развитию», — подчеркнул Иван Белозерцев.

В ответ на просьбу главы «Naton Medical Group» глава региона выразил готовность оказать содействие в решении вопроса с поставкой оборудования и сопровождением таможенных процедур, чтобы в кратчайшие сроки завершить подготовительные работы, отметили в пресс-центре.

В ходе переговоров стороны также обсудили расширение сотрудничества и возможности инвестирования в другие проекты. Глава региона предложил иностранному партнеру организовать предприятие по расфасовке и реализации китайского чая. Чжан Иу одобрил идею и выразил готовность изучить варианты сотрудничества в рамках данного направления.