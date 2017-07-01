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В Сосновоборском районе в ДТП пострадали двое

1 июля в 17:52 276 просмотров
«Сосновоборск-Никольск» произошло ДТП.

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В Пензенской области на автодороге «Сосновоборск-Никольск» произошло ДТП.

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, столкнулись «ВАЗ-211440» и «ВАЗ-217220».

В результате происшествия были госпитализированы пассажирки обоих авто — женщины 1957 и 1967 годов рождения.

По факту аварии проводится проверка.


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