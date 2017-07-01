В Сосновоборском районе в ДТП пострадали двое

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, столкнулись «ВАЗ-211440» и «ВАЗ-217220».
В результате происшествия были госпитализированы пассажирки обоих авто — женщины 1957 и 1967 годов рождения.
По факту аварии проводится проверка.
В Пензенской области на автодороге «Сосновоборск-Никольск» произошло ДТП.
Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, столкнулись «ВАЗ-211440» и «ВАЗ-217220».
В результате происшествия были госпитализированы пассажирки обоих авто — женщины 1957 и 1967 годов рождения.
По факту аварии проводится проверка.