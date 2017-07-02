Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил ход работ по благоустройству территорий в «Заре».

Ранее он уже делал замечания по поводу своевременного покоса травы и вывоза мусора возле домов, предназначенных для переселения граждан.

«Люди переезжают в новые квартиры, новый микрорайон, нужно, чтобы и прилегающие территории выглядели достойно», — подчеркнул Виктор Николаевич.

По информации пресс-службы администрации Пензы, после осмотра территорий он распорядился провести покос травы вдоль дороги, а также на пустующих, незастроенных участках, чтобы впоследствии там не было сухостоя.

«Наша задача — предотвратить пожароопасную ситуацию», — добавил он.