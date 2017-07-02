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Кувайцев: Наша задача — предотвратить пожароопасную ситуацию

2 июля в 09:25 158 просмотров

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил ход работ по благоустройству территорий в «Заре».

Ранее он уже делал замечания по поводу своевременного покоса травы и вывоза мусора возле домов, предназначенных для переселения граждан.

«Люди переезжают в новые квартиры, новый микрорайон, нужно, чтобы и прилегающие территории выглядели достойно», — подчеркнул Виктор Николаевич.

По информации пресс-службы администрации Пензы, после осмотра территорий он распорядился провести покос травы вдоль дороги, а также на пустующих, незастроенных участках, чтобы впоследствии там не было сухостоя.

«Наша задача — предотвратить пожароопасную ситуацию», — добавил он.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_nasha_zadacha_predotvratit_pozharoopasnuyu_situatsiyu/

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