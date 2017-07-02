Белозерцев наградил лауреатов Лермонтовской премии

В Зеленом театре прошло награждение лауреатов Лермонтовской премии.

С поздравлениями выступил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Друзья, позвольте поздравить с большим праздником — праздником поэзии, посвященным Михаилу Лермонтову. Я благодарю вас за то, что здесь каждый год собирается много людей, наших друзей, друзей Пензенской области. Мы гордимся тем, что они столько лет вместе с нами

Как здорово, что у России, у пензенской земли есть Лермонтов, и что все больше молодых людей посвящают себя творческой деятельности, пишут стихи и песни, принимают участие в Лермонтовском конкурсе. Спасибо за это директору музея-заповедника Тамаре Мельниковой. Надеюсь, что еще многие годы мы будем собираться на земле, где прошли юношеские годы Михаила Лермонтова, и интерес к празднику поэзии будет только возрастать», — добавил глава региона.

В этом году Лермонтовской премии в номинации «За достижения в литературном творчестве, получившем общественное признание» удостоены поэт из Кузнецка Геннадий Штурмин и автор из Москвы Светлана Бойко. В номинации «Молодое дарование» за цикл научных, эссеистических и поэтических произведений награждена Юлия Сытина из Подмосковья.

Художнику «Тархан» Геннадию Салькову вручили благодарность губернатора Пензенской области.

Глава региона передал в дар музею саблю эпохи войны 1812 года, эполеты лермонтовских времен и гравюру «Оборона Москвы».