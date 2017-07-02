Среди пензенских полицейских выявили лучших в летнем служебном двоеборье

В Пензенской области продолжается спартакиада регионального управления МВД, в рамках которой прошли соревнования по летнему служебному двоеборью.

Участниками турнира стали более 100 спортсменов. Они представляли территориальные подразделения органов внутренних дел, а также аппарат областного управления.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области, соревнования проходили в два этапа.

Первый — стрельба из пистолета Макарова. Спортсмены должны были за 20 секунд пробежать 25 метров и с такого же расстояния поразить пять мишеней.

Вторым этапом был кросс на дистанцию три километра.

Первыми в командном зачете оказались представители управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области, почетное второе место заняли сотрудники МО МВД России «Нижнеломовский» и на третьем — полицейские из отдела МВД России по Сердобскому району.