Исторический центр Пензы кардинально преобразится (видео)

Облик верхней части улицы Кирова в скором времени изменится. Территория, на которой когда-то располагалась крепость Пензы, предстанет перед жителями и гостями сурской столицы во всей красе: старый забор, спрятавшийся за зарослями, уберут, исчезнут и кирпичные постройки, закрывающие собой вид на исторические здания улицы Белинского, которая сохранилась до наших дней практически в первозданном виде.

«Весь этот ряд гаражей мы убираем. Мы провели предварительные переговоры с владельцами кафе «Нева». Мы организовываем от него до здания № 8 по улице Белинского пешеходную связь, вы видите фрагмент лестницы здесь. Ее, как два акцента, будут обрамлять башни, и фрагмент крепостной стены», — рассказал главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе.

Проект реконструкции единой архитектурной территории, в которую входят комплекс «оборонительный» вал", улица Белинского, а также лестница, ведущая к Спасскому собору, был разработан по инициативе губернатора Ивана Белозерцева.

Стоит отметить, что четыре здания из пяти, располагающихся на бывшей линии присутственных мест, являются памятниками истории и культуры.

«Я полагаю, что с исторической точки зрения, возможно, мы даже и восстанавливаем справедливость. Потому что, скорее всего, люди попадали в губернские учреждения, которые находились здесь в 19 веке, разными путями. И, скорее всего, с улицы Кирова — как раз той дорогой, которую пытаются организовать к собору», — сообщил председатель комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры Сергей Муштаков-Лентовский.

Как сообщает телеканал «Экспресс», чтобы воплотить проект в жизнь придется решить и некоторые земельные вопросы. Так, например, около Спасского собора часть территории огорожена забором, за которым находится заброшенная стройка.

«Данная территория находится в зоне Р2 — в зоне городской рекреации. И желание гражданина построить гостиницу в этом месте будет противоречить тому законодательству, тому правовому полю в сфере земельных отношений, которые есть сегодня в городе», — сообщил начальник управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы Магомед Агамагомедов.

По мнению чиновников, создание новой культурно-исторической территории позволит дать жизнь архитектурным постройкам, а также усилит туристическую привлекательность Пензы.