Кувайцев проверил ход капитального ремонта на набережной Суры

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, сейчас в соответствии с графиком в нижней пешеходной зоне демонтируют железобетонные плиты. Затем планируется устройство полиэфирной сетки для укрепления грунта под обустройство нового бетонного основания, которое будет выложено гранитом.

Виктор Кувайцев подчеркнул, что работы необходимо выполнить точно в срок.

«Прочность, надежность установки — вот о чем нужно помнить при проведении этих работ. Важно все сделать качественно. Ведь это очень значимый проект, в первую очередь, для горожан. Даже сегодня — в воскресенье утром — здесь можно застать множество жителей. Место, действительно, уникальное для Пензы, и мы должны сделать все, чтобы наша набережная стала настоящим достоянием», — отметил глава администрации.