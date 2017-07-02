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Зареченцу грозит до трех лет тюрьмы за сбыт наркотиков (видео)

2 июля в 14:20 124 просмотра

Правоохранительные органы задержали 34-летнего жителя Заречного Пензенской области.

Как сообщает телеканал «Экспресс», его подозревают в распространении наркотических веществ. При обыске в его квартире обнаружили 300 граммов наркосодержащего растения, а также 30 патронов от мелкоколиберной винтовки.

«Он показал, где посадил и выращивал наркосодержащее растение. Прибыв по месту, указанному данным гражданином, сотрудниками полиции было обнаружено 23 культивируемых куста растения, которое было изъято», — сообщает начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков.

Мужчина рассказал, что выращивал данное растение для себя. Сейчас в отношении жителя Заречного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За нелегальный сбыт наркотических веществ ему грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Фотография: Скриншот с https://www.youtube.com/watch?v=6T7Ss7uW4OU

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