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В Пензе специалисты закончили диагностику старовозрастных деревьев (видео)

2 июля в 15:40 226 просмотров
, прибывшие для обследования старовозрастных деревьев, закончили свою работу в Пензе.

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Специалисты центра древесных экспертиз Москвы, прибывшие для обследования старовозрастных деревьев, закончили свою работу в Пензе.

За несколько дней они успели провести диагностику трех деревьев: ели в Ахунском дендрарии, черешчатого дуба на территории психиатрической больницы имени Евграфова, а также вяза гладкого, который растет в музее усадьбе «Тарханы».

«Можно сказать, что все деревья в хорошем состоянии. Небольшие проблемы, конечно, как всегда есть. То есть, у кого-то есть сухобочины, у кого-то есть сухие ветви, которые можно всего-навсего обрезать, и дерево будет нормальным. И у всех деревьев есть уплотнения почвы, но, в принципе, с этим тоже можно справиться», — рассказал ведущий эксперт Центра древесных экспертиз города Москвы Алексей Анциферов.

Как сообщает телеканал «Экспресс», все деревья занесены в национальный реестр старовозрастных деревьев России. После того, как специалисты вернуться в Москву, они намерены провести лабораторные исследования годичных колец. Через несколько недель по каждому из насаждений будет подготовлен подробный отчет. В него, в частности, войдут рекомендации по оздоровлению деревьев-долгожителей.

Фотография: Скриншот с https://www.youtube.com/watch?v=Fb84nMyqqFg

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