В Пензе проверили условия в СИЗО

Сотрудники прокуратуры области проверили условия пребывания подозреваемых, обвиняемых и осужденных в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Пензенской области.

В ходе мероприятия проводился покамерный обход режимных корпусов следственного изолятора.

В первую очередь, проверяющие посетили несовершеннолетних лиц и женщин. В рамках проверок была дана оценка санитарно-эпидемиологическому и техническому состоянию камер, рабочих помещений пищеблока и банно-прачечного комплекса.

«Выявленные нарушения обсудили на оперативном совещании, для их устранения ответственным лицам внесли представление, в котором поставлен вопрос о привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.