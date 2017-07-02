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В Пензе проверили условия в СИЗО

2 июля в 17:10 230 просмотров

Заместитель прокурора Пензенской области проверил условия содержания заключенных в следственном изоляторе.

Сотрудники прокуратуры области проверили условия пребывания подозреваемых, обвиняемых и осужденных в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Пензенской области.

В ходе мероприятия проводился покамерный обход режимных корпусов следственного изолятора.

В первую очередь, проверяющие посетили несовершеннолетних лиц и женщин. В рамках проверок была дана оценка санитарно-эпидемиологическому и техническому состоянию камер, рабочих помещений пищеблока и банно-прачечного комплекса.

«Выявленные нарушения обсудили на оперативном совещании, для их устранения ответственным лицам внесли представление, в котором поставлен вопрос о привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.


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