Белозерцев поздравил сотрудников ГИБДД

«Ваша работа имеет важнейшее общественное значение. Она — не только надежный залог порядка на дорогах и предотвращения аварийности на транспорте, но, прежде всего, ответственная социальная миссия, направленная на сбережение жизни и здоровья людей. И вы достойно ее выполняете.

Выражаю руководству и сотрудникам управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Пензенской области искреннюю благодарность за добросовестный труд, бережное сохранение и приумножение славных традиций службы, верность избранному делу!» — поблагодарил глава региона.

Он также пожелал сотрудникам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейших успехов в служении Отечеству, сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.