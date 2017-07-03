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Белозерцев поздравил сотрудников ГИБДД

3 июля в 09:15 214 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил полицейских с Днем ГИБДД МВД Российской Федерации.

«Ваша работа имеет важнейшее общественное значение. Она — не только надежный залог порядка на дорогах и предотвращения аварийности на транспорте, но, прежде всего, ответственная социальная миссия, направленная на сбережение жизни и здоровья людей. И вы достойно ее выполняете.

Выражаю руководству и сотрудникам управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Пензенской области искреннюю благодарность за добросовестный труд, бережное сохранение и приумножение славных традиций службы, верность избранному делу!» — поблагодарил глава региона.

Он также пожелал сотрудникам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейших успехов в служении Отечеству, сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/07/3/8340964

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