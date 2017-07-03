Белозерцев попросил у Минтруда 100 млн на развитие центра в Кичкилейке

3 июля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в правительстве региона подвел итоги посещения «Дома Вероники» и совещания в формате видеоконференции.

«Мы вместе с министром труда РФ [Максимом Топилиным] и полномочным представителем президента в ПФО [Михаилом Бабичем] провели открытие «Дома Вероники» и совещание в режиме видеоконференции», — сообщил глава региона.

Иван Белозерцев поручил главе регионального минтруда Евгению Трошину взять на вооружение все, о чем говорили на видеоконференции.

«У нас много проблем, много недостатков, не все у нас хорошо в оказании соцпомощи, надо не бросать людей», — призвал губернатор.

Он напомнил о том, что министр Максим Топилин увез из Пензы письмо за подписью губернатора с просьбой выделить около 100 млн рублей на развитие социально-реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в Кичкилейке. Предложение готовы рассмотреть положительно, добавил он, но надо сопроводить письмо, ехать в Москву и решать проблему.