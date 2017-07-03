Пензу посетил зампред Госдумы ФС РФ Неверов

В ходе осмотра центра для молодых инвалидов, оставшихся без попечения родителей, Сергей Неверов и Иван Белозерцев пообщались с жильцами «Дома Вероники» и инициатором проекта, председателем пензенской общественной организации «Благовест» Марией Львовой-Беловой.

Как сообщает пресс-центр правительства Пензенской области, заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ дал высокую оценку реализуемому социальному проекту.

«Это уникальный проект. Очень важно, что есть такие неравнодушные люди, которые создают такие проекты», — отметил Сергей Неверов.

Он подчеркнул, что тема государственно-частного партнерства в социальной сфере активно обсуждается с 2015 года, когда впервые прозвучала на форуме социальных работников в Ярославле.

«Сегодня государство может давать социальные контакты некоммерческим организациям, и очень важно пустить на этот рынок НКО, которые во многих случаях значительно эффективнее. Пример этому мы видим здесь, в «Доме Вероники». Ребята, судьбу которых я боюсь даже предположить, если бы они не оказались здесь, находятся сегодня в комфортных условиях, могут получить образование и работу. Мы обязательно на наших партийных площадках, в рамках нашей социальной платформы этот пример дополнительно рассмотрим и попробуем активизировать участие некоммерческого сектора в реализации таких проектов», — добавил политик.

В ходе беседы губернатор Пензенской области рассказал заместителю председателя Государственной Думы о недавнем визите в регион министра труда и социального развития РФ Максима Топилина, а также намерениях федерального ведомства использовать пензенский проект в качестве пилотного для тиражирования в масштабах страны.

«Мы совместными усилиями смогли построить «Дом Вероники» за один год, у нас есть опыт, которым мы могли бы поделиться со всеми субъектами РФ», — сказал глава региона.

Иван Белозерцев и Сергей Неверов также посетили новую школу и Дворец водного спорта в селе Засечное.

«Перспектива именно за таким развитием, когда не просто строится жилье, которое пока может быть не всем доступно. Нужно развивать ипотеку, молодежные программы, а когда вместе с микрорайоном строится инфраструктура — современные детские сады и школы. За этим будущее. Школа, которую мы посетили, — очень хорошая, она построена по программе модернизации образования, реализуемой по инициативе президента РФ. У меня самые позитивные впечатления — в городе ремонтируются дороги, дорожный фонд достаточно наполненный, очень здорово, что в целом в области реализуется программа «Комфортная городская среда», — подвел итоги визита Сергей Неверов.