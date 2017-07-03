Белозерцев призвал подготовить документы к открытию перинатального центра

Напомним, 24 июня министр осмотрела перинатальный центр и оценила реализацию в Пензенской области проекта «Бережливая поликлиника».



«Что касается перинатального центра — [Валерий] Савин [вице-губернатор], [Владимир] Стрючков [министр здравоохранения Пензенской области] и все, от кого это зависит, надо соблюсти все сроки и в октябре центр сдать, обращаю внимание на документы, их надо подготовить», — поручил глава региона

Он напомнил о том, что в других регионах были случаи, когда центр был достроен, но документы были оформлены неправильно, издание стояло, нельзя было ввести его в эксплуатацию.

Иван Белозерцев обратил особое внимание на монтаж оборудования, особенно — на вытяжки, с которыми возникли проблемы в Брянске.



«На совещании мы обсудили проблемы, которые есть в системе здравоохранения, Владимир Викторович, надо все еще раз проанализировать. Да, нас отметили положительно по многим направлениям, но нашли и недостатки», — поручил он министру здравоохранения региона.

Он отметил, что в регион направят федеральных специалистов, чтобы они указали на недостатки и помогли в их анализе и решении.

Владимир Стрючков сообщил о том, что уже сделано для устранения выявленных недостатков,.



«Мы усиливаем мероприятия по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, анализируем работу «скорых», обращаем внимание на работу фельдшеров и специалистов первичного звена. По каждому замечанию мы готовим комментарий и будем проводить мероприятия», — заверил глава ведомства.



«Главное — не отчитаться, а проанализировать проблему и найти ее решение», — подчеркнул губернатор.



В ходе совещания он поинтересовался, как идет работа по диспансеризации населения. По словам Владимира Стрючкова, есть проблемы, которые в настоящее время решаются. В частности, лекарственное обеспечение взято на контроль.

«Для того, чтобы регион развивался, мы должны много и эффективно работать, перенося к нам практики из других регионов во всех сферах. И не только пользоваться, но и предоставлять свои в агентство стратегических инициатив», — сказал глава региона.