В Пензенской области археологи нашли древнее украшение. ФОТО

Участники проекта СТАРКА (Общероссийской этнографо-археологической экспедиции) обнаружили так называемую сюльгаму — украшение-заколку с обмоткой из бронзовой проволоки.
Сюльгамами застегивали одежду. Они являются прообразом современных пуговиц и булавок. Ювелирное украшение имеет практическое назначение.
Украшение сделано из бронзового сплава и датируется
«Находку передадут в музей Золотаревского Городища или Пензенский краеведческий музей», — сообщили ИА «Пенза-Пресс» в отделе по связям с общественностью Общероссийской этнографо-археологической экспедиции.