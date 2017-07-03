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В Пензенской области археологи нашли древнее украшение. ФОТО

3 июля в 10:15 348 просмотров
, работающие на Золотаревском Городище в Пензенской области, обнаружили ювелирное украшение.

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Археологи, работающие на Золотаревском Городище в Пензенской области, обнаружили ювелирное украшение.

Участники проекта СТАРКА (Общероссийской этнографо-археологической экспедиции) обнаружили так называемую сюльгаму — украшение-заколку с обмоткой из бронзовой проволоки.

Сюльгамами застегивали одежду. Они являются прообразом современных пуговиц и булавок. Ювелирное украшение имеет практическое назначение.

Украшение сделано из бронзового сплава и датируется XI—XIII вв.еком.

«Находку передадут в музей Золотаревского Городища или Пензенский краеведческий музей», — сообщили ИА «Пенза-Пресс» в отделе по связям с общественностью Общероссийской этнографо-археологической экспедиции.

Фотография: Скриншот с https://vk.com/v_starke?z=photo-103826834_456241790%2Fwall-103826834_15592 Фото предоставлено отделом по связям с общественностью Общероссийской этнографо-археологической экспедиции

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