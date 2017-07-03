Специалисты пензенских министерств будут повышать квалификацию

«До 15 июля министрам представить мне планы по повышению квалификации своих коллег. Особенно это касается министерств здравоохранения и образования, спорта», — поручил глава региона.



К примеру, отметил Иван Белозерцев, у некоторых сотрудников минспорта организована эффективная работа, в том числе — по плаванию, а у других — нет.



«Надо собирать тренеров, представителей разных направлений на круглые столы, чтобы поднимать проблемы, все мы решить не сможем, но обратная связь должна быть», — подчеркнул он.