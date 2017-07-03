«До 15 июля министрам представить мне планы по повышению квалификации своих коллег. Особенно это касается министерств здравоохранения и образования, спорта», — поручил глава региона.
К примеру, отметил Иван Белозерцев, у некоторых сотрудников минспорта организована эффективная работа, в том числе — по плаванию, а у других — нет.
«Надо собирать тренеров, представителей разных направлений на круглые столы, чтобы поднимать проблемы, все мы решить не сможем, но обратная связь должна быть», — подчеркнул он.
Специалисты пензенских министерств будут повышать квалификацию
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал организовать работу по повышению квалификации специалистов региональных ведомств, включая глав министерств.
«До 15 июля министрам представить мне планы по повышению квалификации своих коллег. Особенно это касается министерств здравоохранения и образования, спорта», — поручил глава региона.