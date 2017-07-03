В Пензу приедет собственник электротехнической компании Китая

Об этом в ходе оперативного совещания в облправительстве сообщил глава региона Иван Белозерцев.



«Это большие инвестиции, дополнительные рабочие места», — отметил он.



Губернатор напомнил о том, президент РФ Владимир Путин уже в третий раз встретился с китайским лидером, и сотрудничество стран очень важно.



Иван Белозерцев подчеркнул, что все договоренности надо реализовывать, не нужно бросать их на полпути. Например, нужно сопровождать проект с компанией «Нейтон», с которой в настоящее время ведутся переговоры.



«Важно, чтобы они зашли к нам. Если этот бренд будет присутствовать в Пензенской области, это будет хорошо для развития биомедицинского кластера», — пояснил глава региона.