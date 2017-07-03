Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
Пензенскую область посетит председатель Госдумы ФС РФ Володин
Специалисты пензенских министерств будут повышать квалификацию
Пензу посетил зампред Госдумы ФС РФ Неверов
Белозерцев поздравил сотрудников ГИБДД
Белозерцев провел встречу с главой компании «NATON Medical Group»
«Ростелеком» отразил атаки вирусов WannaCry и Petya
В Пензе организуют Всероссийский фестиваль народных промыслов
Соревнования в Городе Спутнике собрали более 800 юных пловцов
Белозерцев занял 8 строчку рейтинга губернаторов-блогеров
Белозерцев: Всероссийский Сабантуй мы должны провести достойно

В Пензу приедет собственник электротехнической компании Китая

3 июля в 10:25 192 просмотра
, чтобы обсудить детали сотрудничества.

" data-title="В Пензу приедет собственник электротехнической компании Китая — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензенскую область в июле приедет собственник китайской электротехнической компании, чтобы обсудить детали сотрудничества.

Об этом в ходе оперативного совещания в облправительстве сообщил глава региона Иван Белозерцев.

«Это большие инвестиции, дополнительные рабочие места», — отметил он.

Губернатор напомнил о том, президент РФ Владимир Путин уже в третий раз встретился с китайским лидером, и сотрудничество стран очень важно.

Иван Белозерцев подчеркнул, что все договоренности надо реализовывать, не нужно бросать их на полпути. Например, нужно сопровождать проект с компанией «Нейтон», с которой в настоящее время ведутся переговоры.

«Важно, чтобы они зашли к нам. Если этот бренд будет присутствовать в Пензенской области, это будет хорошо для развития биомедицинского кластера», — пояснил глава региона.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics