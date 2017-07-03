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Белозерцев: Мы делаем дороги, а пензенцы по ним летают и гибнут

3 июля в 10:50 150 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поднял вопрос безопасности дорожного движения в ходе планерки в правительстве региона 3 июля.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поднял вопрос безопасности дорожного движения в ходе планерки в правительстве региона 3 июля.

«Вот сводка за воскресенье: три ДТП, два трупа; вторник — три ДТП, четыре трупа, причина — превышение скорости. Дороги делаем, а они летают», — возмутился глава региона.

Иван Белозерцев поручил провести внеочередное совещание по безопасности дорожного движения и пригласить на него не только всех чиновников, которых касается эта проблема, но и представителей СМИ и пензенских блогеров.

«Мы теряем людей! Дети садятся с родителями в машины, гибнут целыми семьями. Давайте подумаем, как это можно предотвратить, нужна системная работа. Мы должны сохранить наших граждан», — призвал губернатор.


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