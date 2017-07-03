Пензенцы смогут покупать билеты на концерты в интернете

По словам министра культуры и туризма Пензенской области Татьяны Курдовой, сейчас выбирают оператора, который сможет оказывать эти услуги.

Глава региона поручил подключиться к работе по организации продажи электронных билетов первому заместителю председателя областного правительства Андрею Кулинцеву.

«Проведите работу на этой неделе. Всю сферу культуры надо заводить в интернет, тем самым мы повысим посещаемость нашими гражданами музеев, концертов. Сейчас время такое, а мы топчемся на месте», — отметил губернатор.