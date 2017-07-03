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Стоимость проекта по ремонту Дома офицеров в Пензе определят к сентябрю

3 июля в 10:06 110 просмотров
, а также благоустройство «зеленой зоны» на Западной поляне.

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В Пензе обсудили ход реализации проекта по ремонту гарнизонного дома офицеров и строительству Спасского кафедрального собора, а также благоустройство «зеленой зоны» на Западной поляне.

Как сообщил главный архитектор региона Леонид Иоффе в ходе оперативного совещания в облправительстве 3 июля, проектно-сметная документация по ремонту Дома офицеров выйдет из государственной экспертизы к сентябрю текущего года.

«Будет определена стоимость проекта, на градостроительном совете мы уже рассмотрели варианты.

По входной группе к Спасскому собору: сейчас разработан эскизный вариант, в том числе — по ул. Белинского, но по нему есть замечания, он будет доработан. Идет работа по будущему сносу хозяйственных построек на ул. Белинского», — сообщил он.

Глава региона призвал подключить к работе в этом направлении зампредов правительства.

Говоря о «зеленой зоне» на Западной поляне, Иван Белозерцев поручил приступить к очистке новой территории, чтобы в следующем году выделить деньги и приступить к следующему этапу — расширению дороги на ул, Попова и увеличению стоянки.

Также Иван Белозерцев поручил рассмотреть вопрос о благоустройстве этой территории и установке малых архитектурных форм.

Фотография: Фото Юлии Елецкой

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