Стоимость проекта по ремонту Дома офицеров в Пензе определят к сентябрю

Как сообщил главный архитектор региона Леонид Иоффе в ходе оперативного совещания в облправительстве 3 июля, проектно-сметная документация по ремонту Дома офицеров выйдет из государственной экспертизы к сентябрю текущего года.



«Будет определена стоимость проекта, на градостроительном совете мы уже рассмотрели варианты.



По входной группе к Спасскому собору: сейчас разработан эскизный вариант, в том числе — по ул. Белинского, но по нему есть замечания, он будет доработан. Идет работа по будущему сносу хозяйственных построек на ул. Белинского», — сообщил он.



Глава региона призвал подключить к работе в этом направлении зампредов правительства.



Говоря о «зеленой зоне» на Западной поляне, Иван Белозерцев поручил приступить к очистке новой территории, чтобы в следующем году выделить деньги и приступить к следующему этапу — расширению дороги на ул, Попова и увеличению стоянки.



Также Иван Белозерцев поручил рассмотреть вопрос о благоустройстве этой территории и установке малых архитектурных форм.