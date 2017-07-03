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Белозерцев: В советах при министерствах нужны принципиальные люди

3 июля в 11:13 84 просмотра

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил проанализировать работу общественных советов при региональных министерствах.

По словам главы региона, в общественных советах должны работать люди, не связанные с ведомством, чтобы они могли давать конструктивную критику.

«Давайте проанализируем работу общественных советов при министерствах, ее результаты. Если мы знаем, что [Юрий] Орлов [председатель совета при региональном минздраве, Заслуженный врач РФ] - принципиальный человек, говорит о проблемах, и к министру здравоохранению ходит, если видит проблему, и к губернатору. В прошлом году он увидел проблему, и мы выделили 100 млн на увеличение коечного фонда. Вот такие члены совета нам нужны, которые будут указывать на недостатки», — сказал Иван Белозерцев.


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