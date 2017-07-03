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В Пензенской области пройдет международный симпозиум по художественному стеклу

3 июля в 11:30 8 просмотров
«Художественное стекло. Творчество молодых».

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В городе Никольск Пензенской области с 27 сентября по 6 октября пройдет VII международный симпозиум «Художественное стекло. Творчество молодых».

«Мероприятие станет одним из масштабных проектов в области художественного стеклоделия России, а также международной площадкой для реализации творческих возможностей художников-стеклоделов», — сообщает пресс-служба министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.

В симпозиуме планируется участие более 20 профессиональных художников из регионов России и зарубежных стран. Среди приглашенных — молодые художники, которые получат возможность пообщаться с именитыми стеклоделами.

Для реализации симпозиума привлекали федеральное финансирование. По результатам конкурсного отбора заявок в Минкультуры России центру кластерного развития выделят средства на организацию мероприятия и оформление творческих площадок.

«Работу стеклоделов мы планируем организовать на площадках ведущих предприятий Никольского стекольного кластера. А творения представят на итоговой выставке в Никольском музее стекла и хрусталя», — сообщил генеральный директор центра кластерного развития Михаил Ляшков.

Он также уточнил, что часть работ традиционно передадут в музей.

Проведение симпозиума призвано стимулировать культурный интерес к Никольску как одному из российских центров стеклоделия, а также популяризовать стекольное творчество и продвигать мастеров и предприятия Никольского стекольного кластера, говорится в сообщении.

Фотография: http://prom.pnzreg.ru/news/2017/07/3/9291489

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