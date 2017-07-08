Савельев пожелал пензенцам семейного счастья и любви

Глава Пензы Валерий Савельев поздравил жителей города с Днем семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

«Этот праздник отмечается в память святых Петра и Февронии Муромских, являющихся покровителями семьи, супружеская жизнь которых является образцом брака и семейной преданности.

В этот прекрасный летний день мы традиционно поздравляем супружеские пары, которые много лет бок о бок, душа в душу прожили вместе, молодые семьи и всех тех, кто готовится в ближайшее время скрепить свои отношения узами брака.

Пусть сегодняшний праздник станет для каждого из вас поводом уделить больше внимания своим семьям, сказать родным людям теплые и нежные слова и насладиться уютом семейного очага и общением с близкими и любимыми людьми», — отмечается в поздравлении.

Валерий Савельев пожелал пензенцам семейного счастья, крепкой любви, доброго здоровья, добра и жизненного благополучия, мира и согласия в домах.

«Пусть наша любимая Пенза всегда будет землей процветания и мира, крепких семей и счастливых людей!» — отметил он.