Левин: Надеюсь, что Пензенская земля взрастит еще немало талантов

Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат от Пензенской области Леонид Левин принял участие во Всероссийском Лермонтовском празднике поэзии в музее-заповеднике «Тарханы».

В своем выступлении Леонид Левин подчеркнул, что сегодня творчество Лермонтова приобретает особое звучание.

«Человек, который всей душой болел за Россию, как он сам писал, любил «отчизну, но странною любовью», не стеснялся откровенно писать о проблемах нашей страны, о ее пороках и недостатках. Главное, что его отличало при этом — глубокое чувство патриотизма и желание, чтобы наш народ жил достойно. Это то, что мы должны перенять и вместе идти к тому, чтобы мечта великого классика сбылась.

Наследие Лермонтова в очередной раз напоминает нам о той великой культуре, которую мы должны бережно хранить и воспитывать на ней подрастающее поколение. Поддержка отечественной культуры, ее развитие и финансовое обеспечение должны оставаться

абсолютным приоритетом нашего государства», — отметил народный избранник.

По словам Леонида Левина, сегодня нужно «всячески поддерживать Лермонтовых наших дней, искать их и давать дорогу», отметили в общественной приемной депутата.

«Надеюсь, что Пензенская земля приютит или взрастит еще немало талантливых писателей, людей искусства, которые прославятся на всю Россию», — заключил он.