Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
В Пензе от сильного ветра сломалось и упало огромное дерево
В пожаре в Пензенской области пострадал человек
В Пензенской области десять пожарных тушили жилой дом
В Пензенской области школа заплатит за травму ребенка на перемене
В Пензе в результате столкновения двух иномарок пострадал ребенок
Пожар в Пензенской области тушили 17 человек
Житель Пензенской области в пьяной драке убил собутыльника
Житель Пензенской области ударил мать ножом, женщина скончалась
На ул. Бородина ночью вспыхнула иномарка
В Пензенской области выясняют причины смерти младенца

В Пензе из-за падения крюкового блока погиб работник производства

3 июля в 14:17 792 просмотра
, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего.

" data-title="В Пензе из-за падения крюкового блока погиб работник производства — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, 30 июня во время производственного процесса на участке сталелитейного цеха упал крюковой блок главного подъема электромостового крана. Это повлекло смерть одного из работников предприятия.

«По предварительным данным, произошедшее стало возможным вследствие несоблюдения правил техники безопасности и правил охраны труда», — сообщает пресс-служба СУ СК России по пензенской области.

Сейчас следователи занимаются сбором доказательственной базы, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics